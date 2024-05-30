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Beyaz Gazete
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Bakan Işıkhan, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Sahil Babayev ile bir araya geldi.

Ekleme: 30.05.2024 - 15:34 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:35 / Editör: Ozge Selin
Bakan Işıkhan, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev ile görüştü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü.

Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye-Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ortak Daimi Komisyonu’nun 11’inci Toplantısı’nı 2 yıl aranın ardından mevkidaşım Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Kıymetli Gardaşım Sayın Sahil Babayev ve heyetlerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine katkı sunmak amacıyla sosyal güvenlik, çalışma hayatının güncel meseleleri ile iş sağlığı ve güvenliği gibi birçok alanda işbirliğimizi oluşturan başlıkları 2 yıllık bir eylem planı ile somut hale getireceğiz” dedi.