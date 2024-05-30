Antalya’daki 6 kişilik sahte basın kartı şebekesi tutuklandı

KOM ekipleri Merkezi İstanbul'da bulunan Çağdaş Polis Emeklileri Dayanışma Derneği'nin gazetesi olan Kriminal Polis Haberleri Gazetesi adı altında sosyal medya uygulamaları üzerinden haber yayını yaptığı tespit edilen kişilerin usulsüz olarak basın kartı ve basın araç kartı verdikleri ve bu şekilde haksız menfaat temin ettiklerini tespit etti.KOM ekipleri çalışmayı genişletti. Basın kartı ve basın plakası veren kişileri tek tek belirledi. Ardından operasyon kararı aldı. MASAK raporuna istinaden yapılan çalışmalarda, derneğin ismini kullanmak sureti ile vatandaşları sahte basın kartı ve basın araç kartı vererek yaklaşık 600 bin lira dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiklerini de tespit etti.Ardından operasyon kararı aldı. Eş zamanlı düzenlenen şok baskında Ali Can, Enes Bayer, Kadir Bayer, Ali Çelik, Uğur Koyuncu ve Hakan Toktay gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 6 kişi 'Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik ' suçundan adli makamlara sevk edildi.Sanıklar adli makamlarda kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedeler. Ancak 6 kişinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.Gözaltına alınan 6 kişinin ev, araçlarında ve işyerlerinde yapılan aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 6 adet basın kartı, 5 adet basın araç kartı, 4 adet telsiz belgesi, 4 adet telsiz, 11 adet basın yeleği, 6 adet dernek üyelik kartı, 1 adet dernek gazeteci belgesi, 23 adet evrak fotokopisi, 1 adet not kağıdı, 1 adet Polis Gazetesi yetki görev belgesi, 1 adet tabanca ve tabancaya ait 12 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler polisi bile şaşkına çevirdi.