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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Gram altının 2.447 TL seviyesindeki düşüşü sürüyor. Altın yatırımcıları yarın açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları verisini bekliyor.

Ekleme: 30.05.2024 - 09:02 Güncelleme: 30.05.2024 - 09:02 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Gram altının 2.447 TL seviyesindeki düşüşü sürüyor. Altın yatırımcıları yarın açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları verisini bekliyor.

Yarın açıklanacak bu veri Fed'in enflasyonun yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru gidip gitmeyeceğini gösterecek. Beklentilerin çok üstünde gelebilecek bir rakam Fed'in faizleri bir süre daha yüksek seviyede tutacağı anlamına geliyor. Bu da doları güçlendirirken, altın fiyatlarında satışlara neden olabilir.

Gram altın 2,421 TL

Çeyrek altın 3,921 TL

Yarım altın 7,886 TL

Cumhuriyet altını 16,119 TL

ONS altın 2,326 dolar