Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Gram altının 2.447 TL seviyesindeki düşüşü sürüyor. Altın yatırımcıları yarın açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları verisini bekliyor.
Gram altının 2.447 TL seviyesindeki düşüşü sürüyor. Altın yatırımcıları yarın açıklanacak ABD kişisel tüketim harcamaları verisini bekliyor.
Yarın açıklanacak bu veri Fed'in enflasyonun yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru gidip gitmeyeceğini gösterecek. Beklentilerin çok üstünde gelebilecek bir rakam Fed'in faizleri bir süre daha yüksek seviyede tutacağı anlamına geliyor. Bu da doları güçlendirirken, altın fiyatlarında satışlara neden olabilir.
Gram altın 2,421 TL
Çeyrek altın 3,921 TL
Yarım altın 7,886 TL
Cumhuriyet altını 16,119 TL
ONS altın 2,326 dolar
Yarın açıklanacak bu veri Fed'in enflasyonun yüzde 2'lik enflasyon hedefine doğru gidip gitmeyeceğini gösterecek. Beklentilerin çok üstünde gelebilecek bir rakam Fed'in faizleri bir süre daha yüksek seviyede tutacağı anlamına geliyor. Bu da doları güçlendirirken, altın fiyatlarında satışlara neden olabilir.
Gram altın 2,421 TL
Çeyrek altın 3,921 TL
Yarım altın 7,886 TL
Cumhuriyet altını 16,119 TL
ONS altın 2,326 dolar