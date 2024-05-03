Bakan Tekin, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerin evlat mücadelesi, 1704'üncü gündür devam ediyor.Ailelere destek ziyaretleri kapsamında, Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin, anneleri ziyaret etti. Eylem yapan ailelerle sohbet eden Bakan Tekin, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafıyla evlat mücadelesi veren annelere, karanfil verdi.