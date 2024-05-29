Ülkede salgın alarmı! Afet durumu ilan edildi

ABD'nin Iowa eyaletinde bir çiftlikte tavuklarda kuş gribi tespit edilmesi üzerine Vali Kim Reynolds, eyalette 27 Haziran'a kadar geçerli bir afet durumu ilan etti. ABD'de daha önce kuş gribi süt ineklerinde görülmüş, iki işçi kuş gribine yakalanmış, süt içen bazı kediler kuş gribinden ölmüştü.

Iowa eyaleti yetkilileri, Sioux County bölgesinde bir çiftlikte tavuklarda kuş gribi tespit edildiğini doğruladı.Vali Kim Reynolds'ın ofisinden yapılan açıklamada bölgede 27 Haziran'a kadar afet bildirisi imzalandığı ifade edilerek, “Vali, Iowa'nın Sioux County bölgesinde 27 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacak bir afet ilanının imzalandığını duyurdu.USDA, ticari yumurtacı tavuklarda pozitif bir yüksek patojenik kuş gribi (HPAI) vakası olduğunu doğrulamıştır. Kümes hayvanlarında son zamanlarda tespit edilen HPAI (Yüksek Patojen Kuş Gribi), halk sağlığı açısından acil bir endişe yaratmamaktadır ve kümes hayvanı ürünlerinin tüketilmesi güvenli olmaya devam etmektedir. Üreticiler sürülerinde HPAI belirtileri olduğundan şüpheleniyorlarsa derhal veteriner hekimleriyle temasa geçmelidirler” denildi.ABD Tarım Bakanlığı, geçtiğimiz hafta ‘tüketime uygun olmayan' süt ineklerinde yürüttüğü test sonucunda ‘bir ineğin etindeki dokuda kuş gribi partikülleri' bulunduğunu duyurmuştu. Enfekte olmuş ineklerin etlerinin gıda arzına girmediği belirtilmişti.ABD'de daha önce bazı ineklerin sütünde kuş gribi (H5N1) tespit edilmiş ve bu ineklerin çiğ sütünü tüketen bazı kedilerin öldüğü açıklanmıştı.Ayrıca, 25 Mart'ta bir süt ineğinde kuş gribi testinin pozitif çıktığını açıklanmış devam eden süt ineği salgınıyla bağlantılı olarak iki ABD'li çiftlik işçisinin testlerinin de pozitif çıktığı belirtilmişti. Teksas eyaletinde Nisan ayında bir kişide kuş gribi tespit edilmiş, hastalığın ineklerde tespit edilen vakalardan bulaştığı açıklanmıştı.