Ne çektin be İstanbul! Yine yangın: Seferler aksadı, vatandaş mağdur!

İstanbul'da 'metrobüs arızalarına' bir yenisi daha eklendi.Bu kez Küçükçekmece'de bir metrobüste yangın çıktı.Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, seferlerde ciddi aksamalar yaşandı. Olayın ardından yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi ve yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.