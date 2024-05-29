Ne çektin be İstanbul! Yine yangın: Seferler aksadı, vatandaş mağdur!
İstanbul Küçükçekemece'de metrobüs yangını meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
İstanbul'da 'metrobüs arızalarına' bir yenisi daha eklendi.
Bu kez Küçükçekmece'de bir metrobüste yangın çıktı.
Seferler aksadı, yolcu sıraları uzadı
Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, seferlerde ciddi aksamalar yaşandı. Olayın ardından yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi ve yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.