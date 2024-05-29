Muşlu ailelerin evlat nöbeti sürüyor

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarına "teslim ol" çağrısında bulundu. Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, Ersin oğlundan 8 yıldır haber alamadığını söyledi. 2 yıldır eylemlerini sürdürdüklerini ifade eden Koçhan, şöyle konuştu: "Bir çocuk dağda kalana kadar eylemimi devam edeceğim. Oğlum sana sesleniyorum, beni duyuyorsan dön devlete teslim ol. Yoluz yol değil yavrum. Gelin yeter artık anneler ve babalar ağlıyor. Biz de evlat hasretine dayanamıyoruz yavrum. Sen gelsen bile bir kişi dağda kalana kadar ben buraya geleceğim. Ben PKK ve HDP'den çocuğumu istiyorum. Yılanın başı HDP'dir. Çocuğumuzu versinler. Daha gücümüz kalmadı. Biz bir şey peşinde değiliz, biz evladımızın peşindeyiz. Onlar İsrail'den beter yavrum. Onlar İsrail'in adamları, Amerika'nın adamları oğlum. Gelin devlet size hizmet edin."Anne Şahinaz Özcan da 7 yıldır oğlu Atilla'dan haber alamadığını belirterek, "Oğlum var mı, yok mu bilmiyorum. Ben HDP ve PKK'de oğlumu istiyorum. Oğlum nerededir? Benim sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Sizin yolunuz yol değil. Orası sizin yeriniz değil. Biz de Kürt'üz, bu Kürt davası değil. 7 yıldır çocuğumun derdini çekiyor. Gel devlete teslim ol oğlum." dedi.