Kadir İnanır'dan üzen haber! Son durumu nasıl?

Kadir İnanır tekrardan hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

75 yaşındaki Kadir İnanır, geçtiğimiz aylarda felç geçirmesi nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.O dönem entübe edilen İnanır, hastaneden taburcu edilmişti. Sanatçı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.EKOL TV'nin haberine göre; 75 yaşındaki İnanır, yaşadığı bir sağlık problemi nedeniyle Beykoz'daki evinden Koşuyolu'nda bulunan özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.Tedavi altına alınan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir bilgi bulunmazken, doktorların ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.Kadir İnanır'ın sevenlerine sabırlı olmalarını belirten 23 yıllık hayat arkadaşı Jülide Kural, "Doktorlarımızın açıklamaları doğrultusunda gerçek bilgiyi paylaşacağım. Elbette Kadir İnanır’ın sevenlerine saygının gereği olarak" ifadelerini kullandı.