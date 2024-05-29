İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 3. Garson operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Terör Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında harekete geçildi. FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan ve gizli tanık Garson'dan ele geçirilen dijitallerde haklarında kayıt bulunan, örgüt toplantılarına katıldıkları yönünde beyan bulunan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin emniyet mahrem imamları ile irtibatı olduğu ve Ataç raporu ile ardışık aranma bilgileri tespit edildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda aktif çalışan 6 polis memuru ile ihraç 3 komiser yardımcısı olmak üzere toplam 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Mayıs ayı içinde gizli tanık Garson'dan elde edilen verilerden yola çıkarak yaptığı 3. operasyon oldu. Mayıs ayının ilk haftasında yapılan Garson operasyonlarında 30 şüpheli, diğer operasyonda da 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.