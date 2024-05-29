Energy bitti! Dilan Polat tir tir titriyor! Uyku uyuyamıyor! İşte sebebi...

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.Türkiye'nin gündemini sarsan soruşturma sürerken Dilan Polat, hapishanede sinir krizi geçirerek kendine zarar vermişti. Vücudunda kesik ve morluklar oluşan Dilan Polat hakkında, avukatı tarafından kendisine zarar verdiği gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu.Polat'ın talebi hakkında karar verildi. Mahkeme, tahliye talebini reddetti.Polat'ın, Adli Tıp Kurumu'nun vermiş olduğu rapor ile adli psikiyatri servisi olan yüksek güvenlikli bir hastanede koruma ve tedavi altına alındığı ve tedavi sonrası tekrar cezaevine gönderileceği öğrenildi.3 ay psikolojik tedavi görecek Dilan Polat'la ilgili yaşanan gelişmelere son olarak bir yenisi daha eklendi.10 gün boyunca birliktelerdi: Korkudan uyuyamadıErdinç, sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın, 10 gün boyunca hastanenin adli psikiyatr servisinde birlikte kaldığı kişiyi açıkladı.Erdinç ayrıca, Polat'ın, Zonguldak Devrek ilçesinde annesini baltayla 116 parçayı anneannesini ise 6 parçaya ayıran sonra da pencereden sokağa atan Rabia Çataklı ile kaldığını söyledi. Koğuş arkadaşının davranışları yüzünden günlerce uykusuz kalan Dilan Polat'ın pijamasını da Çataklı'ya hediye ettiği aktarıldı.Yeniden Bakırköy'e sevk edilince şaşkına döndüYine Polat'ın, Çataklı korkusundan dolayı süreyi doldurmadan dilekçe vererek kendi isteği ile cezaevine döndüğü ve Adli Tıp Kurumu'nun raporu doğrultusunda yeniden Bakırköy'e sevk edilince büyük şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.Son olarak yeniden Bakırköy'e gitmek istemeyen Polat'ın, cezaevi yönetimine dilekçe verdiği öğrenildi.