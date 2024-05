Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocukların aileleri konuştu: Bu yasa onlar için yapılmalı

Türkiye başıboş köpek sorununu tartışırken, mağdurların hikâyeleri çözüm için rehber niteliği taşıyor.Ankara Keçiören'de geçtiğimiz aralıkta okulla gittiği sırada boş arazide sürü halinde gezen 20 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz konuya ilişkin konuştu.Halil Yılmaz, yasa tasarısını desteklediğini belirterek, ' Başıboş köpek sorunu her geçen gün daha da can yakıcı hale geliyor, buna bir 'dur' denilmesi gerekiyordu. Sürekli sokak köpeklerinin insanlara saldırdığı haberleri görüyoruz. Bu insanların hayatları da köpekler kadar değerli. Bu soruna 'köpek düşmanı' algısıyla yaklaşmak çok yanlış. Böyle yaşamak zorunda değiliz. Hazırlanan tasarının desteklenmesi gerekiyor.' dedi.Yılmaz, 'İnsan hayatını önemsemeyen bir zihniyet olamaz. Parklarda çocuklar yerine sokak köpekleri var. Çocuklarımızı parka götüremiyoruz. Biz de hayvanları çok seviyoruz, ben köpeklerle büyüdüm ama hiçbirisi gelip bize saldırmadı, çocuklarımızı yemedi. 'Hayvanlar ölmelidir' demiyoruz. Kendisini sorunun çözümü için hiçbir öneri ortaya koymadan 'sokak köpeği sever' ilan edenlerin bir tanesinin çocuğuna köpekler saldırsa onlar da bizler gibi olacak.' ifadelerini kullandı.Bu bir beka sorunu haline geldiği diyen Yılmaz, 'Çocuklarımız için bu sorunu çözmeliyiz. Benim çocuğuma saldırıldığında insan canını önceliklemeyen bazı sözde hayvanseverler 'Pireyi deve yaptın' dediler. İnşallah böyle düşünen insanlar benim yaşadıklarımı yaşamaz. Benim oğlum ölümden döndü. Bir sürü ameliyat geçirdi. Oğlumun sağlığına kavuşması için maddi manevi zorluk çektim.' dedi.Başıboş köpeklerin mağdurlar ettiği bir diğer isim ise Ağustos 2022'de Konya Ereğli'ye bağlı Barbaros Mahallesi'nde sokakta oyun oynarken 4 köpeğin saldırısına uğrayan Umut Ünlü.Ünlü komşusu tarafından köpeklerin elinden kurtarıldı.Sevk edildiği Konya Şehir Hastanesi'nde vücudundaki ciddi yaralanmalar nedeniyle entübe edilip günlerce yoğun bakımda tutulan Umut, 24 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.İlköğretim 4'üncü sınıf öğrencisi olan Umut Ünlü'nün babası Durmuş Ünlü, 'Yeni çıkacak yasayı sonuna kadar destekliyoruz. Bizim çok canımız yandı. Oğlumun parçalanmadık yeri kalmamıştı. Günlerce entübe edilip yoğun bakımda kaldı. Tek Umut değil ülkenin birçok yerinden köpekler insanlara saldırıp yaraladı. Bu nedenle ölen kişiler oldu. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın. En uygun şekilde buna bir çözüm bulunması şart. Artık güvenlik sorunu haline geldi. Bir yere gitmeye dışarı çıkmaya korkar olduk' diyerek konuya ilişkin görüşünü belirtti.Oltu Karayolları Mahallesi Esenevler Kooperatifi önünde dört sokak köpeği tarafından saldırıya uğrayan bir diğer mağdur Hülya Altınok'un Hülya Altınok, ise 'Bir an önce bu sokak köpeklerine belediyenin bir çözüm bulması gerekiyor. Benim canım yandı, başkalarının yanmasın. Sokağa çıkmaya korkuyorum' dedi.Sabah'ta yer alan habere göre; Trabzon Ortahisar'da geçtiğimiz şubatta parkta yürürken sokak köpeğinin bacağından ısırdığı Yakup Keleş ise başıboş köpek sorununun çözümüne dair düşüncelerini şu sözlerle anlattı:'O anda çok korktum. Bu yaşlı halimle ondan nasıl kurtulurum, kaçabilirim diye düşünürken köpek bir anda üzerime atladı. Mücadele ederken bacağımdan ısırdı. Çevrede bulunanların yardımıyla köpek kaçtı. Korku hâlâ üzerimden gitmiyor. Bu tür başıboş köpeklerin saldırıları gittikçe artmaya başladı. Sokaklarda, parklarda, deniz kenarında yürüyemez, gezemez hale geldim. Korkuyla yaşıyoruz, bir yere gidemiyorum. Devletimiz buna bir çözüm bulmalı'