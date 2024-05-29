Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 359 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,4 azalışla 2 milyon 410 bin liraya geriledi.Serbest piyasada şu sıralar gram altın 2 bin 443 TL'den, çeyrek altın ise 4 bin 015 TL seviyesinden işlem görüyor.Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 29 Mayıs 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.442,94Satış 2.443,28Alış 3.951,00Satış 4.014,00Alış 7.928,00Satış 8.022,00Alış 15.807,00Satış 15.996,00Alış 2.358,29Satış 2.358,58