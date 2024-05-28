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TEM otoyolunda 10 araç birbirine girdi! Esenyurt'ta zincirleme kaza

TEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde 10 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. 2 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Mahmutbey istikametine trafik tek şeritten sağlanıyor.

Ekleme: 28.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 28.05.2024 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
TEM otoyolunda 10 araç birbirine girdi! Esenyurt'ta zincirleme kazaTEM Otoyolu'nun Esenyurt mevkiinde zincirleme kaza meydana geldi.

10 aracın karıştığı kazada, iki kişi araçların içinde sıkışarak yaralandı.

TEM otoyolunda 10 araç birbirine girdi! Esenyurt'ta zincirleme kaza

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEM otoyolunda 10 araç birbirine girdi! Esenyurt'ta zincirleme kaza

Ekipler, yaralılara müdahale ederken polis, kaza nedeniyle yolun Mahmutbey istikametine trafik akışını tek şeritten sağlıyor.