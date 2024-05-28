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Beyaz Gazete
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Ölmeden tabuta koydular: Kamyonetle hastaneye götürdüler

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bir aracın çarptığı yaralı, çevredekiler tarafından tabuta konularak, kamyonetle hastaneye götürüldü.

Ekleme: 28.05.2024 - 09:59 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
Ölmeden tabuta koydular: Kamyonetle hastaneye götürdülerOlay, 24 Mayıs'ta Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişi, bir aracın çarpmasıyla yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ölmeden tabuta koydular: Kamyonetle hastaneye götürdüler

İhbarla adrese polis ekibi sevk edilirken, yaralıya ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Ambulans gecikince, bölgedekiler yaralıyı bir araçla hastaneye götürmeye karar verdi.

Ölmeden tabuta koydular: Kamyonetle hastaneye götürdüler

Henüz nereden temin edildiği bilinmeyen üstü açık tabuta konulan yaralı, kamyonetin arkasına yüklenerek ilçedeki hastaneye götürüldü.

Ölmeden tabuta koydular: Kamyonetle hastaneye götürdüler

O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ölmeden tabuta koydular: Kamyonetle hastaneye götürdüler