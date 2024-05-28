Nihat Salih cinayetinde kan donduran görüntü: Öldürülüp 16 parçaya ayrılmıştı!

Korkunç olay İstanbul Pendik'teki Dumlupınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Çöp atmak için konteynere yaklaşan vatandaş, parçalanmış cesedi görünce büyük panik yaşadı. İhbar üzerine hemen olay yerine polis ekibi sevk edildi.Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi.Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi. Yapılan incelenmelerde cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Cesedi bulunan kişinin Nihat Salih adındaki kişiye ait olduğu tespit edilmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmayı derinleştirdi. Yapılan incelemede öldürülen kişinin tüm kimlik bilgileri ortaya çıkarıldı. Elde edilen bilgilere göre, öldürülen Salih'in 8 çocuk babası olduğu ve cesedinin bulunduğu mahallede oturduğu ortaya çıktı.Nihat Salih'in kendi evinde mi yoksa başka yerde mi öldürülüp öldürülmediği tespit edilmesi için Salih'in evi incelemeye alındı.Çalışmalar sürdürülürken, Salih'ın başta çocukları olmak üzere, akrabalarının da aralarında bulunan bazı kişilerin ifadelerine başvuruldu.Kayıp başvurusu bulunmayan Nihat Salih'in cinayetinin çözülmesi an meselesi olduğu belirtildi.Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana atan B.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.