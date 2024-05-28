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Beyaz Gazete
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İstanbul'da korkunç cinayet: 18 yaşındaki Eyüp'ün acı sonu! 3 gün önce...

İstanbul Bahçelievler'de bir oyun salonuna uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinin önünde bulunan 3 gün önce işe girdiği öğrenilen 18 yaşındaki Eyüp Kara hayatını kaybetti. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

Ekleme: 28.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da korkunç cinayet: 18 yaşındaki Eyüp'ün acı sonu! 3 gün önce...Olay, dün saat 16.40 sıralarında Şirinevler Mahallesi, Nil Sokak üzerinde bulunan oyun salonunda meydana geldi.

İddiaya göre; otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar, otomobilin içinde uzun namlulu silah ile oyun salonuna doğru rastgele ateş etti.

İstanbul'da korkunç cinayet: 18 yaşındaki Eyüp'ün acı sonu! 3 gün önce...

KAFASINA MERMİ İSABET ETTİ

Saldırıda, iş yerinin önünde oturan ve kafasına mermi isabet eden 18 yaşındaki Eyüp Kara hayatını kaybederken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da korkunç cinayet: 18 yaşındaki Eyüp'ün acı sonu! 3 gün önce...

YÜREK YAKAN DETAY: 3 GÜN ÖNCE...

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyun salonunda 3 gün önce işe başlayan Eyüp Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

İstanbul'da korkunç cinayet: 18 yaşındaki Eyüp'ün acı sonu! 3 gün önce...

Polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, Eyüp Kara cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İstanbul'da korkunç cinayet: 18 yaşındaki Eyüp'ün acı sonu! 3 gün önce...

Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmaların ardından saldırganlar olayda kullandıkları otomobille birlikte yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.