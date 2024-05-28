İstanbul'da korkunç cinayet: 18 yaşındaki Eyüp'ün acı sonu! 3 gün önce...

Olay, dün saat 16.40 sıralarında Şirinevler Mahallesi, Nil Sokak üzerinde bulunan oyun salonunda meydana geldi.İddiaya göre; otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar, otomobilin içinde uzun namlulu silah ile oyun salonuna doğru rastgele ateş etti.Saldırıda, iş yerinin önünde oturan ve kafasına mermi isabet eden 18 yaşındaki Eyüp Kara hayatını kaybederken saldırganlar olay yerinden kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyun salonunda 3 gün önce işe başlayan Eyüp Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, Eyüp Kara cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmaların ardından saldırganlar olayda kullandıkları otomobille birlikte yakalandı.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.