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Güngören'de ters yönden dönen araca tramvay çarptı: Yaralılar var

Güngören'de ters yönden dönmeye çalışan araca tramvayın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili konuşan Mert Polat, “Bomba patlamış gibi bir ses geldi. Olay yerine geldiğimizde aracın hasar aldığını fark ettik. 2 kişi vardı araçta. İkisinin de boynunda çatlaklar varmış. Sürücünün ters girişinden kaynaklı kaza oluyor. Tramvayın da kör noktasında kalıyor” dedi.

Ekleme: 28.05.2024 - 14:49 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Güngören'de ters yönden dönen araca tramvay çarptı: Yaralılar varGüngören'de ters yönden dönmeye çalışan araca tramvayın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Güngören Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EKH 455 plakalı araç sürücüsü ters yönden dönmeye çalıştığı sırada tramvay çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güngören'de ters yönden dönen araca tramvay çarptı: Yaralılar var

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri kazada yaralanan 2 kişiyi hastaneye sevk etti. Öte yandan vatmanın, kaza sonrası tramvayı Zeytinburnu noktasını götürüp olay yerine geri geldiği öğrenildi. Polis ekipleri ise vatmanı ifade için emniyete götürdü. Konuya ilişkin başlatılan tahkikat sürüyor.

Güngören'de ters yönden dönen araca tramvay çarptı: Yaralılar var

Kazayla ilgili konuşan Mert Polat, “Bomba patlamış gibi bir ses geldi. Olay yerine geldiğimizde aracın hasar aldığını fark ettik. 2 kişi vardı araçta. İkisinin de boynunda çatlaklar varmış. Sürücünün ters girişinden kaynaklı kaza oluyor. Tramvayın da kör noktasında kalıyor” dedi.

Güngören'de ters yönden dönen araca tramvay çarptı: Yaralılar var