Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Antalya'daki kaza, Serik ilçesi D 400 Karayolu, Sanayi kavşağında meydana geldi. Boğazkent istikametinden şehir merkezine giden Serhat K. (22)'nın kullandığı 07 YAR 77 plakalı otomobil ile Manavgat istikametine gitmekte olan Mahmut C. (23)'in kullandığı 07 BCL 731 plakalı ticari araç kavşakta çarpıştı.BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİKaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Serhat K. ile ticari araç sürücüsü Mahmut C. ve yolcu olarak bulunan Caner K. (18) itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Serik devlet hastanesine sevk edildi.Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.