  • USD: 32,12 - 32,18
  • EURO: 34,94 - 35,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara merkezli 6 ilde 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekleme: 28.05.2024 - 10:09 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 8 gözaltı kararıAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Polis Meslek Yüksek Okulları (PMYO) sınavlarında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara merkezli 6 ilde sınav sorularını alarak polis olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.