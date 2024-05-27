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Beyaz Gazete
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Valilik uyardı: Sağanak geliyor

Ankara Valiliği, yarın kent genelinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara tedbir çağrısı yaptı.

Ekleme: 27.05.2024 - 14:29 Güncelleme: 27.05.2024 - 14:34 / Editör: Ozge Selin
Valilik uyardı: Sağanak geliyorValiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; 28.05.2024 Salı günü Ankara il genelinde beklenen gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' ifadelerine yer verildi.