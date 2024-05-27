Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY Operasyonu :7 gözaltı

Şırnak’ta polis ekipleri tarafından son bir haftada PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 20-26 Mayıs tarihleri arasında PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan 4 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise Adli Kontrol ile Yurtdışı Çıkış Yasağı Şartı ile serbest bırakıldı.