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Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY Operasyonu :7 gözaltı

Şırnak’ta polis ekipleri tarafından son bir haftada PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 27.05.2024 - 13:18 Güncelleme: 27.05.2024 - 13:23 / Editör: Ozge Selin
Şırnak’ta PKK/KCK ve FETÖ/PDY Operasyonu :7 gözaltıİl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 20-26 Mayıs tarihleri arasında PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada belirlenen şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise Adli Kontrol ile Yurtdışı Çıkış Yasağı Şartı ile serbest bırakıldı.