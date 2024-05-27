Manisa’da eski damat katliam yaptı: Boşandığı eşi ve ailesini öldürdü!
Tüyleri diken diken eden olay Manisa Salihli'de meydana geldi. 34 yaşındaki Aytunç Ç. tartıştığı eski eşi Nagihan, kardeşi İbrahim (39) ve annesi Fatma Can'ı (62) bıçakla katletti. Cani, vahşet sonrası kelepçelendi…
Kan donduran olay dün akşam 45 numaralı apartmanda yaşandı. Eski eşi Nagihan Can'ın annesi ile birlikte yaşadığı eve giden Aytunç Ç., Nagihan Can ile tartışmaya başladı.
Olayın büyümesi üzerine eski eşini bıçaklayan Aytunç Ç., araya girmeye çalışan kardeşi İbrahim ile annesi Fatma Can'ı da bıçakladı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI!
Bu sırada evden kaçmaya çalışan Fatma Can'ın peşinden giderek bıçaklamaya devam eden Aytunç Ç., olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ANNE OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde anne Fatma'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Nagihan Can ile kardeşi İbrahim Can da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aytunç Ç.'yi suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.
Olayın büyümesi üzerine eski eşini bıçaklayan Aytunç Ç., araya girmeye çalışan kardeşi İbrahim ile annesi Fatma Can'ı da bıçakladı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI!
Bu sırada evden kaçmaya çalışan Fatma Can'ın peşinden giderek bıçaklamaya devam eden Aytunç Ç., olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ANNE OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde anne Fatma'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, Nagihan Can ile kardeşi İbrahim Can da kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aytunç Ç.'yi suç aleti ile birlikte kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.
Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.