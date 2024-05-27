Kırmızı bülten ile aranıyordu: Suç örgütü lideri İsmail Abdo Adana’da yakalandı!

Adana'nın Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri Gülbahçesi Mahallesi'nde yaptığı uygulamada bir otomobilden şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri mahallede giriş ve çıkışları kapatarak Ahmet Y. idaresindeki otomobilin önünü keserek durdurdu. Sürücü Ahmet Y. ve üzerinden kimlik çıkmayan kişiyi polis araçtan indirdi.Kimliksiz şüphelinin yapılan üst taramasında çelik yelek giydiği belirlendi. Polis yaptığı kimlik sorgusunda şüphelinin, Interpol tarafından 'Silahlı suç örgütü liderliği' suçundan kırmızı bültenle aranan İsmail Abdo olduğunu belirledi.Abdo'nun üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 1 mermi namluya sürülü halde toplam 12 mermi ele geçirildi.Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Abdo, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 'Kürt Tilkisi' lakabıyla tanınan Rawa Majid ile ortak olan Abdo'nun, İsveç'te uyuşturucu pazarını ele geçirmek için anlaşamadıkları için ortaklığın bozulup aralarında husumet başladığı, bu nedenle 2023 yılı Eylül ayında Majid'in, Abdo'nun İsveç'in Uppsala kentindeki bir villada yaşayan annesini öldürttüğü ve iki grup arasında çıkan çatışmalar sonucu çok sayıda çete üyesinin yasa dışı yollar ile Türkiye'ye gelmeye çalıştığı öğrenildi.6 Eylül 2023'te İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Majid'in yönetiminde çete üyeleri bir kafeye düzenledikleri silahlı saldırıda, Abdo'nun üyeleriyle çatışmış, olayla ilgili olmayan Azerbaycanlı E.A. (37) yaralanmıştı. Daha sonra misilleme yapan Abdo'nun çete üyeleri 27 Mart günü Sarıyer'de düzenledikleri silahlı saldırıda Majid'in adamlarından birini öldürüp, birini yaralamıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdo, çıkarıldığı mahkeme tarafından 20 bin lira kefalet karşılığı, Ahmet Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.