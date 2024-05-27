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Heyelan faciası: Koca köyü yuttu! 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de toprak kayması meydana geldi. Hükümet, toprak kaymasında toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini bildirdi. Ülkenin ulusal afet merkezi, başkent Port Moresby'deki Birleşmiş Milletler (BM) ofisine “Heyelan 2 binden fazla insanı canlı olarak gömdü ve büyük bir yıkıma neden oldu” bildiriminde bulundu.

Ekleme: 27.05.2024 - 10:54 Güncelleme: 27.05.2024 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Heyelan faciası: Koca köyü yuttu! 2 binden fazla kişi toprak altında kaldıGüney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de hükümet, toprak kaymasında toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini bildirdi.

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'deki toprak kayması felaketinde hükümet, 2 binden fazla insanın toprak altında kaldığını açıkladı. Bir köyün tamamen toprak altına gömüldüğünü aktaran yetkililer kaymaya devam eden zemin nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının çok zor koşullarda devam ettiğini belirtti. Hükümet, Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası dostlarına yardım çağrısında bulundu.

Heyelan faciası: Koca köyü yuttu! 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı

'2 binden fazla insan canlı gömüldü'

Ülkenin ulusal afet merkezi, başkent Port Moresby'deki Birleşmiş Milletler (BM) ofisine “Heyelan 2 binden fazla insanı canlı olarak gömdü ve büyük bir yıkıma neden oldu” bildiriminde bulundu.

Heyelan faciası: Koca köyü yuttu! 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'nin kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde 24 Mayıs'ta meydana gelen toprak kaymasının ardından yerliler ve Birleşmiş Milletler (BM) gönüllüleri, Papua Yeni Gine Savunma Kuvvetleri tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Heyelan faciası: Koca köyü yuttu! 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı

Bölgenin uzaklığı, devam eden arazi hareketi ve erişim yollarındaki hasar, yardım çabalarının yavaşlamasına neden oldu.

Heyelan faciası: Koca köyü yuttu! 2 binden fazla kişi toprak altında kaldı

Papua Yeni Gine hükümeti, toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini açıkladı.