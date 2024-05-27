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Hatay'da can pazarı! Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi

Hatay’da hafriyat kamyonu seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi ve kamyon sürücüsü yaralandı.

Ekleme: 27.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:52 / Editör: Ozge Selin
Hatay'da can pazarı! Otomobil devrilen kamyonun altında ezildiKaza, Antakya - Altınözü yolu Narlıca mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, seyir halindeki başka bir otomobilin üzerine devrildi.

Kaza sonrası ilk belirlemelere göre, hurdaya dönen otomobilden çıkarılan 2 yaralı ve kamyon sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin araç içerisindeki çalışmaları sürüyor.

Hatay'da can pazarı! Otomobil devrilen kamyonun altında ezildi