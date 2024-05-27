Gelinini vurup 112’yi aradı: İnşallah ölmüştür!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 46 yaşındaki emlakçı Yusuf Demir intihar etti. Demir'in intiharından 1 hafta sonra 28 Aralık 2023'de 3 çocuk annesi eşi 42 yaşındaki Derya Demir, kayınpederi 66 yaşındaki Satılmış Demir tarafından oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu gerekçesiyle tabancayla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Demir, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Demir hakkında 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar, 'Kadına karşı, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.İddianamede, Satılmış Demir'in oğlunun intiharından gelinini sorumlu tuttuğu, olay gününde Demir'in gelininin odasının kapısını açarak 'Derya hanım sen benim oğlumun sebebisin' diyerek üzerindeki silahla 6-7 kez ateş ettiği kaydedildi. İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Derya Demir'in vücudunda 7 adet ateşli silah mermi çekirdeği girişi olduğu, 4 mermi yarasının öldürücü nitelikte olduğu belirtildi.Derya Demir'in annesi Dursun Gündoğdu müşteki olarak verdiği ifadesine olay günü kızı Derya ile birlikte odada uyuduklarını, Demir'in kapıyı açarak kızına tabanca ile 5-6 kez ateş ettiğini, Demir'in silahla vurmasından sonra odadan çıktığını belirterek olayla ilgili şikayetçi olduğunu kaydetti. Satılmış Demir ise ifadesinde gelinini oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğunu, olay gününde odasına girerek bir el ateş ettiğini söyledi.Demir, 'Ateş ettikten sonra 'Oğlumun başını yedin bu yaşta utanmadın mı' şeklinde gelinime bağırdım. Daha sonra yine gelinime birden fazla kez tabanca ile yaklaşarak ateş ettim. Oğlumun ölümünden gelinimi sorumlu tuttuğum için gelinimi öldürdüm. Gelinimi öldürme sebeplerimden birisi de torunumun, gelinimin eşini başka erkek şahıslarla aldattığını anlatmasıdır' dedi.Derya Demir'in kayınvalidesi Z. Demir ifadesinde patlama sesini duyması ile odaya gittiğini, odaya giremediğini, eşinin tabancasından dahi haberdar olmadığını söyledi.Maktulün oğlu O.A.D. ise dedesine annesinin babasını aldattığını söylediğini, dedesinin bu yüzden babasının ölümünde sorumlu tutarak öldürmüş olabileceğini öne sürdü.İddianamede Demir'in 112 acil çağrı merkezini arayarak 'Ben bir cinayet işledim karakola bağlayın beni teslim olmak istiyorum.Gelinimi vurdum cinayet işledim, inşallah ölmüştür, durumunu niye soruyorsunuz ki ben kendimi ihbar ediyorum' şeklinde görüşme yaptığı aktarıldı.