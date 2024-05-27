Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na gidecek.Erdoğan burada, "Türkiye Yüzyılı Anayasası-Sivil Anayasa, Güçlü Türkiye Sempozyumu"na katılacak.İstanbul 2 Nolu Baro'nun düzenleyeceği sempozyumda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasaya dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.Dönemin acı dolu hatıralarıyla yüklü Yassıada'nın adı 2020 yılında Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilmişti. Ada, kongre merkezi ve açık hava müzesine dönüştürülmüştü.