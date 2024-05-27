Dilan Polat soruşturmasında yeni gelişme: 1 milyar TL'lik işlem hacminin kaynağı araştırılıyor

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.Türkiye'nin gündemini sarsan soruşturma sürerken Polat çiftiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Savcılığın tespitlerine göre, ilk etapta şüphelilere ait olan şirketlerin de arasında bulunduğu 60 şirket ve gerçek kişinin ticari faaliyetleri mercek altına alındı.Şüphelilere ait olan ve üçüncü kişi konumunda olup şirketlere fatura kesenlerin de aralarında bulunduğu detaylı bir inceleme yapıldı.Ünlü bir online satış platformundan 2021-2023 yılları arasında Dilan Polat LTD. ŞTİ.'ye milyonlarca liralık 'Influencer' ücreti gönderildiği belirlendi.Ayrıca Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin yine aynı satış platformu üzerinden kendi kozmetik ürünleri ve sabununun satışını yaptığı, böylece yine milyonlarca lira kazandığı saptandı.Dilan Polat'ın güzellik merkezine ait kendi sitesinden de milyonlarca liralık ürün satışı yaptığı tespiti soruşturma dosyasında yer alırken, Influencerlık ücreti ile birlikte toplamda 1 milyar liraya ulaşan işlem hacmi olduğu dikkat çekti.Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre paraların Engin ve Dilan Polat'ın kendisi ve akrabaları üzerinde kurdukları onlarca şirket arasında gezdirilip, sonrasında nakit çekim yapılarak Engin Polat'ın yetkili ve sahibi olduğu şirkete elden yatırıldığı tespit edildi.Ne kadarının aklanmaya çalışıldığı nihai raporla belirlenecekŞüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu saptaması da yapılırken, toplam hacmi yaklaşık 1 milyar lira olarak belirtilen paranın ne kadarının gerçek ticari kazanımla elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı MASAK'ın hazırlayacağı nihai raporla belirlenecek.Öte yandan yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin şüphelilere ait şirketlerce temize çıkarılmaya yani aklanmaya çalışıldığı hususlarının da dikkatle araştırıldığı öğrenildi. Savcılığın bu iddiaları delillendirmek için kapsamlı incelemeler ve ilgili kurumlarla yazışmalar yaptığı da edinilen bilgiler arasında.