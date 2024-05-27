Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Yedi Bölgede Türk Mutfağı' sergisi

Emine Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı sergide, Türkiye'nin coğrafi bölgelerinin sahip olduğu doğal ve kültürel miras ile tarımsal çeşitlilik dijital deneyim alanlarında davetlilere sunuluyor.Ayrıca dijital ekranlarda, Türkiye'nin tüm bölgelerinin mutfak zenginliği ve sofra kültürleri hakkında bilgi veriliyor. Çeşitli bölgelere ait mutfak araç gereçleri, el emeği dokuma işleri ve sofra sunumları yer alıyor.Coğrafi işaretli ürünlerin de tanıtıldığı sergide, Türk mutfağının hikayesi, tarihi gelişimi ve bölgelerin kendine has dokuları izlenebiliyor. 22 Mayıs'ta açılan sergi, 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek.Öte yandan ziyaretçiler, sergide Türkiye'nin bütün bölgelerine ait çok güzel unsurlar yer aldığını ve çok keyifli bir sergi olduğunu belirterek, herkesin görmesi gerektiğini ifade ettiler.