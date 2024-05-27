Çorum'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Açıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapıldı.Merkez üssü Dodurga ilçesi olan sarsıntı saat 16.30’da kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3,2 olarak açıklandı.11,03 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.