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Çorum'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Çorum'da merkez üssü Dodurga olan 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 27.05.2024 - 16:59 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Çorum'da korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi duyurduAçıklama, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapıldı.

Merkez üssü Dodurga ilçesi olan sarsıntı saat 16.30’da kaydedildi. Depremin büyüklüğü 3,2 olarak açıklandı.

11,03 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.