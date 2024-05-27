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Beyaz Gazete
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Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta son 3 haftanın dip fiyatlarını görmüştü. Altın yatırımcıları bu hafta doların seyrini belirginleştirecek ABD kişisel tüketim harcamaları verisini bekleyecek.

Ekleme: 27.05.2024 - 09:00 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladıAltın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta son 3 haftanın dip fiyatlarını görmüştü. Altın yatırımcıları bu hafta doların seyrini belirginleştirecek ABD kişisel tüketim harcamaları verisini bekleyecek.

Gram altın 2,427 TL

Çeyrek altın 3,955 TL

Yarım altın 7,935 TL

Cumhuriyet altını 16,210 TL

ONS altın 2,342 dolar