Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta son 3 haftanın dip fiyatlarını görmüştü. Altın yatırımcıları bu hafta doların seyrini belirginleştirecek ABD kişisel tüketim harcamaları verisini bekleyecek.
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlıyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta son 3 haftanın dip fiyatlarını görmüştü. Altın yatırımcıları bu hafta doların seyrini belirginleştirecek ABD kişisel tüketim harcamaları verisini bekleyecek.
Gram altın 2,427 TL
Çeyrek altın 3,955 TL
Yarım altın 7,935 TL
Cumhuriyet altını 16,210 TL
ONS altın 2,342 dolar
Gram altın 2,427 TL
Çeyrek altın 3,955 TL
Yarım altın 7,935 TL
Cumhuriyet altını 16,210 TL
ONS altın 2,342 dolar