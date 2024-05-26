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Taciz ateşi açan PKK'lı teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada taciz ateşi açan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ekleme: 26.05.2024 - 13:07 Güncelleme: 26.05.2024 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Taciz ateşi açan PKK'lı teröristler öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.

Taciz ateşi açan PKK'lı teröristler öldürüldü