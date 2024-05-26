Taciz ateşi açan PKK'lı teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada taciz ateşi açan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: Taciz ateşi açan teröristlere misliyle karşılık verildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirdi.