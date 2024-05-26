Bahis çetesine “Backup Operasyonu’... İki ay süren teknik takip sonucu çete çökertildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce, yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis çetesini 2 ay süren teknik takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Diyarbakır merkez ve Lice ilçesinde, siber takibe alınan yasadışı bahis çetesi üyeleri, ev ve işyerlerine polis, eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.Örgüt liderinin dijital bahis adı altında kurduğu suç örgütü polisin siber araştırmaları sonucu deşifre edildi. Çete liderinin, internet kafe görünümlü işyerlerine güvendikleri kişileri aldığı belirlendi. Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün hesaplarında çok yoğun ve yüksek hacimde para trafiği olduğu anlaşılarak, bankalarla yazışmalar yapıldı.Siber polisine yakalanmamak için çete üyeleri yasadışı bahis oynayan kişilerden parayı elden alırken, oynamak isteyen kişiye gerçekten oynadığını göstermek ve güven vermek için yasadışı bahis sitesi üzerinden 2 sıfır silerek kupon oluşturdukları, kupon tutmayınca paranın örgütün kasasına girdiği ortaya çıktı. Yapılan çalışmada. 1000 TL yasadışı bahis oynayan kişiye site üzerinden 10 TL'lik kupon oluşturan çete üyeleri, kuponu tutmayınca 10 TL'nin bahis sitesine ödendiği 990 TL'lik tutarın yasadışı bahis örgütünün kasasına girdiği tespit edildi.Diyarbakır merkez ve Lice ilçesinde yapılan operasyonda, 12 kişilik yasadışı bahis çetesi 'Backup Operasyonu' ile çökertildi. Çetenin 8 üyesi Lice ilçesinde çok sayıda siber polis ekibi ve personelle yapılan eş zamanlı operasyon sonucu yakalanarak Diyarbakır'a getirildi. Polisteki ifade işlemlerinin ardından, mahkemeye sevk edilen 12 çete üyesi 9 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Bir çete üyesi adli kontrol kararı ve 2'si ise ifadesinin ardında serbest bırakıldı. Polis operasyon kapsamında yaptığı aramalarda, yüksek miktarda paraya, çok sayıda cep telefonu, sim kart ve harddiske incelenmek üzere el konuldu.