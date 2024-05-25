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Beyaz Gazete
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Valilik uyardı! Kuvvetli geliyor

Ankara Valiliği, kuvvetli yağış beklendiğini belirterek; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Ekleme: 25.05.2024 - 16:10 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:11 / Editör: Ozge Selin
Valilik uyardı! Kuvvetli geliyorValilikten yapılan yazılı açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da 25 Mayıs günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

Valilik uyardı! Kuvvetli geliyor