Manisa'da feci kaza: Araç alev alev yandı

Feci kaza, saat 10.00 sıralarında Akhisar-Gördes yolu üzerindeki Kömürcü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri alev alırken, diğer otomobil ise araziye savruldu. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan otomobilden çıkamayan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 7 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor...