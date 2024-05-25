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Beyaz Gazete
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Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı: 'Allah mekânını cennet eylesin'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 41’inci yıl dönümümde Üstat Necip Fazıl Kısakürek için bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Hasretle yâd ediyorum. Allah mekânını cennet eylesin." dedi.

Ekleme: 25.05.2024 - 13:44 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:45 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı: 'Allah mekânını cennet eylesin'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 41'inci yıl dönümümde Üstat Necip Fazıl Kısakürek için bir mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı: 'Allah mekânını cennet eylesin'

Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Büyük şair, fikir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedî âleme irtihalinin 41'inci yıl dönümümde rahmetle, hasretle yâd ediyorum. Allah mekânını cennet eylesin.