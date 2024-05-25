Başkan Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı: 'Allah mekânını cennet eylesin'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 41’inci yıl dönümümde Üstat Necip Fazıl Kısakürek için bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Hasretle yâd ediyorum. Allah mekânını cennet eylesin." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 41'inci yıl dönümümde Üstat Necip Fazıl Kısakürek için bir mesaj paylaştı.Başkan Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Büyük şair, fikir, dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek'i ebedî âleme irtihalinin 41'inci yıl dönümümde rahmetle, hasretle yâd ediyorum. Allah mekânını cennet eylesin.