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Toprak kayması felakete neden oldu! Can kaybı artıyor

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de, meydana gelen toprak kaymasında 100'den fazla kişinin öldüğünün tahmin edildiği duyuruldu.

Ekleme: 24.05.2024 - 09:50 Güncelleme: 24.05.2024 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Toprak kayması felakete neden oldu! Can kaybı artıyorABC'nin haberine göre, başkent Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga iline bağlı Kaokalam köyünde gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

Görgü tanıkları toprak altında kalan 100'den fazla kişinin öldüğünü bildirirken can kayıpları henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Sosyal medyada yer alan videolarda, dağın tepesinden kopan kaya kütlesinin yamaçtaki toprağı sürükleyerek köydeki hanelerin üzerine yığıldığı görüldü.

Toprak kayması felakete neden oldu! Can kaybı artıyor