Tatvan’da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 1 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Saray mahallesi Seyhan sokakta bugün sabah saatlerinde bir binanın 5'inci katında sıkışma sonucu doğalgaz patladı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Doğalgaz şirketi ekipleri, AFAD, İtfaiye, sağlık ekipleri ve emniyet güçleri sevk edildi. Patlama sonrası evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken binadakiler de AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi. Patlama sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği olayda 1 kişi de yaralandı. Yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye sevk edildi.