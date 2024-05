Survivor kim elendi? 24 Mayıs 2024 Survivor All Star kim gitti? Özgür, Damla Can, Nefise ve Batuhan...

Survivor All Star 2024’de bu akşam veda gecesi yaşanıyor. Potada yer alan 4 yarışmacı arasında eleme düellosu oynanacak. Özgür, Damla Can, Nefise ve Batuhan potasında elenen ismin kim olduğunu bu gece belli oluyor. Yarışmanın sıkı takipçileri “Survivor kim elendi, kim gitti” sorularına yanıt arıyor. Bugün bir yarışmacı daha final öncesi hayallerine veda edecek. Peki, 8 Mayıs 2024 Perşembe Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? Özgür mü, Damla Can mı, Nefise mi, Batuhan mı? İşte detaylar.

Survivor kim elendi sorusu haftanın finalinde gündemdeki yerini aldı. Bu haftanın eleme adayları arasında Özgür, Damla Can, Nefise ve Batuhan yer alıyor. Gitme kalma mücadelesi veren yarışmacılar düellodan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki; 24 Mayıs 2024 Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte detaylar.ELEME POTASINDA KİMLER VAR?Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda ediyor. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak.24 Mayıs 2024 tarihli 122. bölümde adaya veden isim gecenin sonunda belli olacak. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda etti. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli oldu.Merve Nagihan düellosunda elenen yarışmacı NAGİHAN oldu.Survivor'dan elenen Nagihan gözyaşlarını tutamadı. Nagihan, "Burada olmak gerçekten gurur verici bir olay. İyi ki gelmişim her şeye rağmen. İyi ki burada bulunmuşum. Çok çetin bir sezondu, çok zorluklar yaşadım gerçekten. Eminim herkes yaşadı. Ama benim için tarifi mümkün olmayan zorluklardı. Beden gücü her şey burada, mental her şey. Mentalim çok kuvvetlidir, ama mental olarak da gerçekten tükendim. Hadi bugün çıktım diyelim 3 gün sonra tekrar pota var, 5 gün sonra tekrar var.Savaşmak istedim gideceksem de böyle gitmek istedim. Çok şükür Allah'a bu arenada bu hissiyatı yaşayarak buradan ayrılıyorum. Sevenlerimden tekrar özür diyorum, fazlasını yapmaya çalıştım. Ama buraya kadar gerçekten tükendim. Her gün ağlayarak uyanmak gerçekten çok zordu benim için. Kızımdan özür diliyorum devam etmemi istedi ama gerçekten öyle böyle bir sakatlık değil. Acımı ağrımı konuşmak dahi istemiyorum. Hayatımdaki en büyük sakatlığım ve son düzlükteyim. Daha fazlasını zaten yapamazdım.