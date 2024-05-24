Seçil Erzan'a şok! Duruşmaya gidiyordu, aracı kaza yaptı!

Seçil Erzan’ı bugünkü duruşma için mahkemeye getiren cezaevi aracı kaza yaparken, Erzan, başka bir cezaevi aracına nakledildi.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 28 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava bugün görülmeye devam ediyor.



Seçil Erzan'ın cezaevinden getirilirken cezaevi aracının ön camının patladığı belirtildi. Kazanın yaşanmasıyla birlikte Seçil Erzan başka bir cezaevi aracına nakledildi. Erzan 1 saatlik gecikmenin ardından adliyeye getiriliyor.



NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 21 isim şikayetçi olarak yer alıyor.



Seçil Erzan için 'Özel Belgede Sahtecilik' ve 'Tacir veya Şirket Yöneticisi Olan ya da Şirket Adına Hareket Eden Kişilerin Ticari Faaliyetleri Sırasında Dolandırıcılık' suçlarından istenen ceza oranı da 77 yıldan 252 yıla kadar hapis talebine çıktı. Diğer sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün ise aynı suçlardan 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları isteniyor.