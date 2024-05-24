Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe: 10 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı; Fırat Kalkanı, Gara ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 10 PKK’lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
'Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi'
'Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi'