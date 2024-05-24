İstanbul için güzel haber! Baraj doluluk oranları...

İstanbul barajlarında doluluk oranı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. Bu yıl kış mevsiminde yeterli yağış alınamamasının ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 39,22 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 92,72 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 24 Mayıs 2024 Cuma günü yüzde 80,94 olarak ölçüldü.24 Mayıs Cuma günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,94 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla artışa geçtiği kaydedilen barajlarda 24 Mayıs'ta doluluk oranı şöyle sıralandı:Ömerli Barajı: %92,72Darlık Barajı: %78,53Elmalı Barajı: %84,05Terkos Barajı: %89,96Alibey Barajı: %53,77Büyükçekmece Barajı: %75,47Sazlıdere Barajı: %61,48Istrancalar Barajı: %39,22Kazandere Barajı: %77,92Pabuçdere Barajı: %77,04