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Elazığ'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Ekleme: 24.05.2024 - 12:17 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:18 / Editör: Ozge Selin
Elazığ'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar varOlay, Elazığ Malatya kara yolu Karaali köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BF 474 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çarpışma sonucu plakası öğrenilmeyen otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 30 yaşındaki Hanım Çapkur, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler dahil 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Hayatını kaybeden Çapkur ise morga nakledildi. Kaza sonrası araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Yol güvenliği sağlayarak kontrollü trafik geçişi sağlayan jandarma ekipleri ise kazayla iligli inceleme başlattı.

Elazığ'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var