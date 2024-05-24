Elazığ'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Olay, Elazığ Malatya kara yolu Karaali köyü mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BF 474 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.Çarpışma sonucu plakası öğrenilmeyen otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 30 yaşındaki Hanım Çapkur, olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler dahil 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hayatını kaybeden Çapkur ise morga nakledildi. Kaza sonrası araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi.Yol güvenliği sağlayarak kontrollü trafik geçişi sağlayan jandarma ekipleri ise kazayla iligli inceleme başlattı.