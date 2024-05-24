Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz KKTC'ye gidiyor

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'ye günübirlik ziyarette bulunacak.KKTC temasları kapsamında yarın KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya gelecek olan Yılmaz, Güzelyurt Soğuk Hava Deposu Entegre Tesisleri Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak. Yapım aşamasında olan tesis ve Güzelyurt Hastanesi hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunacak olan Yılmaz, 4 yıl önce KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın aldığı kararla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kademeli olarak açılmaya başlanan 'Kapalı Maraş' bölgesini ziyaret edecek.Yılmaz, Gazimağusa'da da Kıbrıs Türk'ü vatandaşlarla buluşup KKTC ziyaretini tamamlayacak.