Balıkesir'de orman yangını! 1 hektarlık alan kül oldu

Sağanak yağışlarla birlikte şimşeklerin etkili olduğu illerden biri de Balıkesir oldu.Edremit ilçesi Mıhlı Çayı yakınlarındaki ormana, dün saat 18.30 sıralarında yıldırım düştü.İhbar üzerine bölgeye Altınoluk Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.Yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Kayalık ve sarp bir bölgede çıkan bölgede 3 arazöz, çok sayıda kepçe, 30 yangın işçisi ve 30 orman yangını gönüllüsü müdahale etti.Arazöz ve kepçelerle açılan yoldan 700 metrelik hortum çekilerek müdahale edilen yangın, 14 saat sonra kontrol altına alındı.Soğutma çalışmalarının sürdüğü ormanda, yangının 1 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi.