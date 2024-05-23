Valilikten Ankara'ya uyarı: Sel, fırtına ve doluya dikkat

Günlerdir sıcak havanın etkili olduğu Ankara'da dün başlayan yağış bugün sağanağa dönüşecek. Valilik, kuvvetli yağışa karşı uyarı yayımladı. 13.00'te başlaması beklenen yağışın 03.00'e kadar süreceğini duyurarak vatandaşları sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.Ankara Valiliği, Meteoroloji'nin uyarısının ardından vatandaşları uyardı.Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:'Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre bugün öğle saatlerinden itibaren görülecek gök gürültülü sağanağın, Ankara'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.'