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Öğretmenler merakla bekliyordu! İl içi atama sonuçları açıklandı

MEB, öğretmenlerin il içi ama sonuçlarını açıkladı. Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS üzerinden görüntüleyebilecek.

Ekleme: 23.05.2024 - 10:12 Güncelleme: 23.05.2024 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Öğretmenler merakla bekliyordu! İl içi atama sonuçları açıklandıİl milli eğitim müdürlükleri İl içi tayin ve atama sonuçlarını resmi internet adresinden ilan etti.

Yapılan açıklamada; "2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Taslak Atama Sonuçları yayınlamıştır. Kararnameler Mebbis üzerinden okullara gönderilmiş olup; ilgililere ait kararnameler MEBBİS Eğitim/Öğretim Modülünden alınabilmektedir" denildi.

İl içi atama listesinin tamamının gün içerisinde MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor. Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS üzerinden görüntüleyebilecek.