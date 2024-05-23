MSB'den makam aracıyla insan kaçakçılığı yapılan komutan açıklaması: Savcılığa bildirilmiştir!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlıktaki haftalık bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.Aktürk, bakanlık bünyesinde devam eden çalışmalar, terörle mücadele ve sınır güvenliği konularında bilgiler verdi.Kamuoyunda gündeme gelen Suriye'de görev yapan bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlere de değinen Aktürk, konu hakkında savcılığa bilgilendirme yapıldığını söyledi.'Suriye'de görevli bir Tugay Komutanı'nın makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olay hakkında adli ve idari soruşturma devam etmektedir.Hazırlık soruşturması adli makamlar tarafından gizli olarak yürütülmektedir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır.Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir.Sınırda görevli konutanın görev yeri değiştiSöz konusu olayda sınır geçiş kapısından sorumlu birlik komutanının görev yeri değiştirilmiştir.Türk Silahlı Kuvvetlerinde, binlerce yıllık köklü geleneklerimiz ile millî ve manevi değerlerimizden süzülen kurallara dayanan ve askerliğin temelini oluşturan disiplini sarsan bu tür davranışların kabul edilmesi mümkün değildir ve derhâl gereği yapılmıştır. Böyle olayların yeniden yaşanmamasına yönelik her türlü tedbir alınmaktadır.Bu tarz münferit hadiselerin tüm Türk Silahlı Kuvvetleri'ni töhmet altında bırakacak şekilde değerlendirilmesi, ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakârlıkla yerine getiren kahraman ordumuza zarar vermekten başka anlam taşımamaktadır.'