İstanbul’daki 1 Mayıs olaylarında 27 şüpheli tutuklamaya sevk edildi

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 28 polis memurunun yaralandığı olaylara karıştığı değerlendirilen 39 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 Mayıs'ta yaşanan olaylar nedeniyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet, Kamu görevlisine mukavemet suçlarından 49 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında olaylara karıştığı değerlendirilen 39 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.Eş samanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlana 27 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Burada savcılık ifadeleri alınan şüphelilerin tümü tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.