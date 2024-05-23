Gaziosmanpaşa'da kanlı pusu: Husumetlisini takip edip...

Gaziosmanpaşa'da caddede yürüyen İ.O., kendisini takip eden husumetlisi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli 3 el ateş ederek olay yerinden kaçarken, bacağından vurulan İ.O. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı...

Olay, saat 19.00 sıralarında Merkez Mahallesi Salih Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.O. caddede yürüdüğü sırada husumetlisi tarafından takip edildi.Büfeden alışveriş yapan İ.O. kendisini takip eden kişinin 3 el ateş etmesi sonucu bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, çevredekiler silah sesleri üzerine yaralı İ.O.'nun yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise incelemelerinin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı...